Dà alla luce la sua terza figlia e muore per una emorragia Francesca Nepita aveva 36 anni | indagine sull' ospedale la verità dall' autopsia

Francesca Nepita aveva 36 anni e una terza figlia da pochi giorni. Sabato mattina, all’ospedale di Lagonegro, ha dato alla luce la bambina, ma poco dopo si è sentita male. Nonostante i tentativi di soccorso, è morta per un’emorragia. La famiglia chiede chiarezza e ora l’autopsia dovrà spiegare cosa sia realmente successo. L’indagine sull’ospedale è appena iniziata.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Francesca Nepita, la donna di 36 anni della provincia di Cosenza che sabato mattina è morta nell'ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, dopo aver partorito la sua terza figlia. La neonata sta bene. Invece per la donna sono insorte complicazioni che hanno portato a un'emorragia. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Scalea, città dove la donna viveva con il marito e le figlie. Cordoglio, inoltre, a Santa Maria del Cedro, suo paese natale. La verità dall'autopsia La Procura di Lagonegro coordina le indagini che sono state delegate ai carabinieri.

