Dà alla luce la sua terza figlia e muore per una emorragia Francesca Nepita aveva 36 anni | indagine sull' ospedale la verità dall' autopsia

Da leggo.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Nepita aveva 36 anni e una terza figlia da pochi giorni. Sabato mattina, all’ospedale di Lagonegro, ha dato alla luce la bambina, ma poco dopo si è sentita male. Nonostante i tentativi di soccorso, è morta per un’emorragia. La famiglia chiede chiarezza e ora l’autopsia dovrà spiegare cosa sia realmente successo. L’indagine sull’ospedale è appena iniziata.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Francesca Nepita, la donna di 36 anni della provincia di Cosenza che sabato mattina è morta nell'ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, dopo aver partorito la sua terza figlia. La neonata sta bene. Invece per la donna sono insorte complicazioni che hanno portato a un'emorragia. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Scalea, città dove la donna viveva con il marito e le figlie. Cordoglio, inoltre, a Santa Maria del Cedro, suo paese natale. La verità dall'autopsia La Procura di Lagonegro coordina le indagini che sono state delegate ai carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

d224 alla luce la sua terza figlia e muore per una emorragia francesca nepita aveva 36 anni indagine sull ospedale la verit224 dall autopsia

© Leggo.it - Dà alla luce la sua terza figlia e muore per una emorragia, Francesca Nepita aveva 36 anni: indagine sull'ospedale, la verità dall'autopsia

Approfondimenti su Francesca Nepita

Dimessa dall’ospedale bimba di due anni muore dopo qualche ora. Aperta indagine e disposta autopsia

Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni

Una donna di 33 anni, vittima di violenza da parte dell’ex partner, è deceduta in ospedale dopo giorni di agonia a Castel Volturno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Francesca Nepita

Argomenti discussi: Messina, Caterina Pispicia partorisce l’undicesimo figlio a 33 anni: i rischi medici superati; Messina | Mamma record: a 33 anni dà alla luce l’undicesimo figlio; Una nuova ricerca porta alla luce dettagli inediti sull'Uomo Vitruviano di Leonardo; Arnas Civico, per 113 OSS contratto di lavoro a tempo pieno.

dà alla luce laDà alla luce la sua terza figlia e muore per una emorragia, Francesca Nepita aveva 36 anni: indagine sull'ospedale, la verità dall'autopsiaSarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Francesca Nepita, la donna di 36 anni della provincia di Cosenza che sabato mattina è morta nell'ospedale di Lagonegro, ... leggo.it

dà alla luce laLa Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio 2026: Catalina dà alla luce i due gemelliLe trame degli episodi de La Promessa in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026. Ecco che cosa succederà ... davidemaggio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.