Auto ' vola' sulla rotonda sfonda le recinzioni e finisce nel cortile di un’azienda

Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio si è verificato un incidente a Cologne, lungo la provinciale 573. Un'auto, uscita di strada mentre percorreva la rotonda, ha superato la carreggiata e sfondato le recinzioni di un’azienda, finendo nel cortile interno. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i primi rilievi.

Spaventoso incidente nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio a Cologne. Per cause ancora da chiarire, un’auto è uscita di strada mentre percorreva la provinciale 573: secondo una prima ricostruzione, avrebbe “tirato dritto” alla rotonda, quasi “decollando” prima di abbattere la recinzione di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incidente, auto sfonda il cancello di una casa e si ribalta nel cortile. Paura per una famigliaRimini, 22 marzo 2026 - Potrebbe esser stato un errore nell'ingranare la marcia o l'inaspettata perdita del controllo del veicolo a far finire oggi... Lavori abusivi in una casa diroccata: operaio vola giù e finisce nel cortileStava eseguendo dei lavori di ristrutturazione ‘abusivi’ su un edificio fatiscente in Corso Italia a San Marcellino quando è volato giù da un piano... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Auto 'vola' sulla rotonda, sfonda le recinzioni e finisce nel cortile di un’azienda - BresciaToday. L'inseguimento finisce con un terribile incidente: auto vola alla rotondaFinisce con un incidente terrificante la fuga di un automobilista sotto l’effetto di supefacenti inseguito ad oltre 225 km/h dalla polizia ... virgilio.it Incidente di notte nella rotonda, auto vola per diversi metri e si ribalta: una persona resta incastrata tra le lamiere, 3 feritiCASSOLA (VICENZA) - Dopo un volo di diversi metri, un'auto si è ribaltata su un fianco nella rotatoria dell'incrocio tra via Tito Speri e la strada statale 47 della Valsugana. L'incidente si è ... ilgazzettino.it