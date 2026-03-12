Lavori abusivi in una casa diroccata | operaio vola giù e finisce nel cortile

Durante lavori di ristrutturazione non autorizzati in un edificio abbandonato di Corso Italia a San Marcellino, un operaio è caduto da un piano senza ringhiera e si è schiantato nel cortile sottostante. L’incidente si è verificato mentre l’uomo lavorava sulla struttura in condizioni non regolari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l’operaio in ospedale.

Stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione 'abusivi' su un edificio fatiscente in Corso Italia a San Marcellino quando è volato giù da un piano senza ringhiera finendo nel cortile dell'immobile. Il malcapitato operaio dopo un da circa 15 metri di altezza è precipitato al suolo. Sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata trasportato all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania. Sul posto i carabinieri della locale stazione.