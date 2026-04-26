Nel Ravennate oltre 120 mila euro per facilitare gli spostamenti lavorativi delle persone con disabilità

Nel Ravennate sono stati destinati oltre 120 mila euro per sostenere gli spostamenti delle persone con disabilità nel contesto lavorativo. La somma è stata utilizzata per facilitare i trasferimenti quotidiani verso le sedi di lavoro, permettendo a chi ha esigenze specifiche di raggiungere i propri luoghi di impiego senza ostacoli. Questi interventi si inseriscono in un progetto più ampio volto a migliorare l'accessibilità e l'inclusione nel mondo del lavoro.

Garantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Per questo la Regione Emilia-Romagna mette in campo oltre 1,4 milioni di euro per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità, intervenendo su.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Dalla Regione 125 mila euro per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilitàGarantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Dalla Regione 150mila euro in provincia per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilitàGarantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nel Ravennate oltre 120 mila euro per facilitare gli spostamenti lavorativi delle persone con disabilità; SuperEnalotto, Emilia Romagna protagonista: realizzato un '5' da oltre 24mila euro a Cervia (RA); Porto di Ravenna protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami; Ponte per l’aeroporto, lavori per 292mila euro. Giada Valli, atleta del Circolo Ravennate della Spada nata nel 2015, ha vinto la medaglia d’oro nella seconda prova del... - facebook.com facebook