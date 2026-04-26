Nel Ravennate oltre 120 mila euro per facilitare gli spostamenti lavorativi delle persone con disabilità

Da ravennatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Ravennate sono stati destinati oltre 120 mila euro per sostenere gli spostamenti delle persone con disabilità nel contesto lavorativo. La somma è stata utilizzata per facilitare i trasferimenti quotidiani verso le sedi di lavoro, permettendo a chi ha esigenze specifiche di raggiungere i propri luoghi di impiego senza ostacoli. Questi interventi si inseriscono in un progetto più ampio volto a migliorare l'accessibilità e l'inclusione nel mondo del lavoro.

Garantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Per questo la Regione Emilia-Romagna mette in campo oltre 1,4 milioni di euro per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità, intervenendo su.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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