Auto usate allarme anche a Rimini Quasi una su due con danni o criticità nascoste

A Rimini si registra un aumento delle segnalazioni riguardanti auto usate con problemi nascosti o danni non evidenti. Secondo un’indagine, quasi il 50% delle vetture controllate presenta criticità che non erano state rilevate prima dell’acquisto. In Italia, l’80% degli utenti che ha consultato un report sulla storia del veicolo tramite il servizio Carfax ha scoperto danni o problemi non noti prima del controllo, evidenziando un rischio crescente nel mercato delle auto usate.

Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non essere a conoscenza di quei danni prima di aver effettuato il controllo targa. Lo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Auto usate a rischio, quasi l’8% dei veicoli ha danni strutturali graviSecondo l’ultimo studio condotto da carVertical, società leader nell’analisi dei dati automobilistici, il mercato dell’usato nel Bel Paese presenta... Leggi anche: Auto usate, attenzione alle truffe: quasi un acquirente su quattro ci è già cascato Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Auto usate, l'allarme: oltre 10mila veicoli venduti in un anno con difetti o danni nascosti; Auto usate, in provincia di Ragusa quasi 9.600 veicoli venduti a rischio; A che età bisognerebbe smettere di guidare? I campanelli d'allarme da non sottovalutare; Auto usate, affari o illusioni? In Valle d’Aosta una su due nasconde un rischio. Auto usate in Sicilia: allarme per 135.000 veicoli a rischioQuasi 135.000 auto usate in Sicilia vendute nel 2025 presentano rischi o danni occulti. Scopri i dati per Catania, Palermo e Messina e i marchi più sicuri ... quotidianodiragusa.it Mercato auto, la notizia che suona come un allarme: lo scenario è ormai chiaroIl car market in Italia segue delle logiche particolari legate alla crisi. Scopriamo cosa sta avvenendo in questo primo scorcio di 2026. reportmotori.it Auto usate in Emilia-Romagna, circa 117mila auto vendute nel 2025 presentavano almeno un rischio Bologna, Modena, Reggio Emilia le province con i volumi più alti di auto a rischio secondo un report Carfax... - facebook.com facebook