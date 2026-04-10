Auto esce di strada a Cella di Noceto | feriti cinque giovani tra i 17 e i 18 anni

Un incidente stradale si è verificato lungo via Varano, sulla strada provinciale 64 di Varano Marchesi, a Cella di Noceto. Cinque giovani, di età compresa tra 17 e 18 anni, sono rimasti feriti dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.