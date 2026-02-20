Trani auto esce di strada a causa dell'asfalto viscido | muore 33enne gravi due amici di 17 e 21 anni

A perdere la vita è stato il 33enne Salvatore Patruno, che viaggiava a bordo dell’auto insieme ai due feriti, di 17 e 21 anni, entrambi gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it

