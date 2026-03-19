Merito nella PA Zangrillo | Le nuove generazioni vogliono essere misurate per quello che sanno fare

Al Forum Euromediterraneo dell'Economia a Napoli, il ministro per la Pubblica Amministrazione ha partecipato tramite videocollegamento, parlando di meritocrazia nella pubblica amministrazione. Ha affermato che le nuove generazioni desiderano essere valutate in base alle competenze e ai risultati concreti. L'intervento si è concentrato sulla riforma del pubblico impiego e sulla necessità di misurare le capacità dei dipendenti pubblici.

Al Forum Euromediterraneo dell'Economia, in corso a Napoli, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo è intervenuto in videocollegamento per illustrare la propria visione sulla riforma del pubblico impiego. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Reclutamento, formazione e merito per una PA a prova di crescita. Intervista al ministro ZangrilloIntervista al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a latere dell’evento “Capitale umano, valore pubblico”, organizzato e promosso... Merito e stop premi automatici, come la riforma Zangrillo cambia la PADopo il sì in Consiglio dei Ministri, la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Merito nella PA Zangrillo Le nuove... Temi più discussi: Il ministro Zangrillo in visita a Sanremo: incontro con il sindaco Mager sulla riforma della pubblica amministrazione; Il ministro Zangrillo a Cagliari: Voglio la generazione Zeta nella PA; Zangrillo ribadisce il Sì al referendum e apre al terzo mandato per i sindaci; Marco Scajola incontra il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. PA: verso una nuova stagione contrattuale. Zangrillo punta sul merito e sul dialogo con la CgilIl Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha delineato durante il recente Forum ANSA una visione ambiziosa per il comparto pubblico. Al centro dell’agenda, la normalizzazione dei r ... ilpersonale.it PA, Zangrillo alla Piazza 2025 annuncia grandi novità: In arrivo un nuovo ddl che cambierà tutto, il merito in primo pianoOggi nella Pa per fare carriera bisogna studiare e partecipare a un concorso con il risultato che chi non ha la possibilità di studiare non può crescere e si privano i dirigenti di una responsabilità ... affaritaliani.it Due sono i concetti chiave che voglio esprimere in merito alla notizia, la buona notizia, dell’avvio di tutto l’iter per iniziare il processo canonico per la beatificazione di don Giuseppe Diana. - facebook.com facebook Anche Matteo Berrettini ha detto la sua sul meraviglioso momento del tennis italiano “È incredibile vedere quattro italiani nella top 20. Devo dire che è sia un po' un merito generazionale che frutto del lavoro condiviso. Tra le divere generazioni ci aiutiamo x.com