Domani pomeriggio, alle 15, l’Athletic Club Palermo affronta in casa la Reggina nel match di Serie D, girone I, valido per la 29ª giornata. La partita si svolgerà al Velodromo Paolo Borsellino e rappresenta un’altra occasione di confronto tra le due squadre nel campionato in corso. L’allenatore ha chiesto ai suoi di ripartire subito dopo le ultime sfide.

Prima contro quarta, un match che può dire tanto nella lotta al vertice. I nerorosa vogliono riprendere il percorso dopo il ko contro la Nissa che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. Ferraro: “Le gare in programma diminuiscono e i punti diventano pesantissimi” Arriva un’altra sfida di prestigio per l’Athletic Club Palermo che domenica alle 15, al Velodromo Paolo Borsellino, ospiterà la Reggina nel match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Prima contro quarta, un match che può dire tanto nella lotta al vertice. I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono ripartire dopo il ko contro la Nissa che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Athletic Club Palermo, domani al Velodromo arriva la Reggina: Ferraro chiede ai suoi di ripartire subito

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