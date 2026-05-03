Athletic Club Palermo batte Ragusa | 4° posto e sguardo ai play-off

L'Athletic Club Palermo ha ottenuto una vittoria contro Ragusa, assicurandosi il quarto posto in classifica e avvicinandosi ai play-off. Durante la partita, il gol decisivo è stato segnato allo stadio Aldo Campo, contribuendo alla vittoria della squadra. La formazione guidata da Ferraro è riuscita a ribaltare il risultato nel corso del match, portando a casa tre punti importanti.

? Cosa scoprirai Chi ha firmato il gol decisivo allo stadio Aldo Campo?. Come ha fatto la squadra di Ferraro a ribaltare il risultato?. Perché il quarto posto garantisce l'accesso agli spareggi promozione?. Dove si giocherà la sfida decisiva contro la Reggina?.? In Breve Gol di Rafele e Matera ribaltano il match allo stadio Aldo Campo.. Sinatra segna l'unica rete per la squadra di casa a Ragusa.. Palermo accumula 60 punti totali dopo la regolare stagione di Serie D.. Play-off promozione contro la Reggina il 10 maggio a Reggio Calabria.. Rafele e Matera hanno deciso il punteggio allo stadio Aldo Campo di Ragusa, permettendo all’Athletic Club Palermo di chiudere la regolare stagione con un successo per 2-1 contro la formazione iblea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Athletic Club Palermo batte Ragusa: 4° posto e sguardo ai play-off Athletic Club Palermo - Messina: il racconto della giornata Notizie correlate Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria a Ragusa: ai play-off sfida alla Reggina Leggi anche: Athletic Club Palermo, domani al Velodromo arriva la Reggina: Ferraro chiede ai suoi di ripartire subito Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scheda squadra Athletic Club Palermo; Athletic Palermo-Savoia 1-3: oplontini verso la Serie C | Photogallery; Tabellino partita Athletic Club Palermo vs Messina; Il Savoia passa a Palermo e in città scatta la festa per la C. Athletic Club Palermo, nerorosa ko nell’ultima gara casalinga della stagione: il Savoia passa 3-1La squadra di Ferraro resta a quota 57 punti, quarto in classifica a pari punti con la Gelbison. La regular si chiuderà domenica prossima allo stadio Aldo Campo contro il Ragusa ... today.it Sporticily. . Athletic Club Palermo - Nuova Igea Virtus 3-1 d.c.r. Allievi Under 17 Elite Sicilia - Ritorno semifinali Gli highlights - facebook.com facebook