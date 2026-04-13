Lele Adani ha commentato con entusiasmo il rinnovo di contratto di Spalletti con la Juventus. Ha sottolineato come anche i bianconeri abbiano bisogno di cambiare approccio, esprimendo soddisfazione per questa decisione. Le sue parole riflettono un atteggiamento positivo nei confronti di questa novità nel mondo del calcio italiano. La questione ha attirato l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

di Angelo Ciarletta Lele Adani si è detto molto felice del rinnovo del contratto di Spalletti con la Juventus. Vediamo che cosa ha detto l’ex difensore sul tema. Lele Adani ha parlato a La Nuova DS del rinnovo di Luciano Spalletti. Vediamo che cosa ha detto l’opinionista. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI ADANI – « Credo che si possa vincere in tanti modi, a patto che ci sia un valore giusto da dare al percorso. Io sono molto felice di Luciano alla Juve, perché a livello culturale, a livello concettuale proprio, anche la Juve aveva bisogno veramente di cambiare un modo di pensare, che ormai è finito. Vincere a ogni costo, conta solo vincere, facendo così è il sesto anno che non vincerà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani gioioso per il rinnovo di Spalletti: «Sono felice perché anche la Juve aveva bisogno di cambiare modo di pensare. I bianconeri sono pronti per…»

Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: «Ecco perché ho scelto i bianconeri. Abbiamo davanti nuove sfide e sono certo che…» – VIDEOBoga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data.

Spalletti esalta Yildiz: «Rappresenta il nostro futuro. E’ un ragazzo perfetto sono tutti i punti di vista. Il suo modo di interpretare il calcio mi fa pensare ad una cosa»di Redazione JuventusNews24Spalletti ai microfoni di TRT Spor analizza il momento di Yildiz con parole davvero molto dolci.

INTER show, SPALLETTONE bianconero, NAPOLI e ROMA presenti!