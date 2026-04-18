L'allenatore dell’Atalanta si presenta soddisfatto dopo la partita contro la Roma, conclusa con un pareggio. Con un sorriso, Palladino commenta l’andamento del match e il modo in cui la squadra ha affrontato l’avversario, sottolineando il valore del punto conquistato. La sua presenza allo stadio, con atteggiamento rilassato, lascia trasparire la soddisfazione per la prestazione complessiva dei suoi giocatori.

Raffaele Palladino lascia lo Stadio Olimpico con il sorriso di chi sa di aver giocato alla pari nel salotto della Roma. Il tecnico dell’ Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 della 33ª giornata, ha promosso a pieni voti la personalità dei suoi: «Sinceramente mi sono divertito», ha esordito, una frase che fotografa perfettamente l’approccio coraggioso di una Dea capace di spaventare Trigoria con il vantaggio lampo di Krstovic. Nonostante il rammarico per non aver capitalizzato il raddoppio quando l’inerzia era tutta nerazzurra, Palladino difende il cammino dei suoi ragazzi. «Sciupato direi di no», ha ribattuto a chi gli faceva notare il mancato aggancio al sesto posto occupato proprio dai giallorossi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Palladino si gode il punto: «Mi sono divertito»

Atalanta-Roma 1-0 Palladino :un gol annullato senza motivo ! Conferenza stampa post partita

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