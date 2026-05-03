Atalanta-Genoa sequestrato un coltello | era nascosto in una scarpa Scatta il Daspo

Da ecodibergamo.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Atalanta e Genoa del 2 maggio, un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto in una scarpa. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato. Successivamente, è stato emesso un provvedimento di Daspo della durata di un anno. I controlli sono stati effettuati dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante l’evento.

I CONTROLLI. Durante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rinvenute anche aste per bandiere sospette. Massima attenzione alla sicurezza nella serata di sabato 2 maggio in occasione dell’incontro di campionato tra Atalanta e Genoa. La Questura di Bergamo aveva predisposto un piano di ordine pubblico, ulteriormente rafforzato alla luce della nota rivalità tra le due tifoserie. Nel corso dei controlli, il personale della Polizia di Stato ha individuato e sequestrato un coltello a serramanico all’interno dell’antistadio del settore ospiti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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