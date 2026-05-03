Atalanta-Genoa sequestrato un coltello | era nascosto in una scarpa Scatta il Daspo

Durante la partita tra Atalanta e Genoa del 2 maggio, un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto in una scarpa. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato. Successivamente, è stato emesso un provvedimento di Daspo della durata di un anno. I controlli sono stati effettuati dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante l’evento.

I CONTROLLI. Durante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rinvenute anche aste per bandiere sospette. Massima attenzione alla sicurezza nella serata di sabato 2 maggio in occasione dell’incontro di campionato tra Atalanta e Genoa. La Questura di Bergamo aveva predisposto un piano di ordine pubblico, ulteriormente rafforzato alla luce della nota rivalità tra le due tifoserie. Nel corso dei controlli, il personale della Polizia di Stato ha individuato e sequestrato un coltello a serramanico all’interno dell’antistadio del settore ospiti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta-Genoa, sequestrato un coltello: era nascosto in una scarpa. Scatta il Daspo Notizie correlate Leggi anche: Atalanta-Genoa, coltello nella scarpa: tifoso fermato ai controlli e Daspo di un anno Latina, calciatore dilettante espulso torna in campo con un coltello: scatta il maxi DaspoÈ stato emesso un DASPO nei confronti di un calciatore, residente nella provincia di Latina, dopo che questi è stato ritenuto responsabile di una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atalanta, la penultima casalinga contro il Genoa per dare un senso al finale di stagione; Atalanta-Genoa | Arbitra Pezzuto, al VAR Giua; Atalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica; Atalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica. Atalanta-Genoa, sequestrato un coltello: era nascosto in una scarpa. Scatta il DaspoDurante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rin ... ecodibergamo.it Atalanta-Genoa, coltello nella scarpa: tifoso fermato ai controlli e Daspo di un annoSugli autobus dei tifosi liguri sono state rinvenute anche circa dieci aste per bandiere, materiale ora al vaglio della Digos ... bergamonews.it Un altro 0-0, dopo quelli di Como-Napoli e Atalanta-Genoa, anche il lunch match della 35^ giornata tra Bologna e Cagliari termina senza gol. Le occasioni migliori ce le hanno gli ospiti, che con questo punto si avvicino ulteriormente alla salvezza matematica. - facebook.com facebook Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa, nel primo match della domenica di Serie A arriva il terzo 0-0 della 35ª giornata. Senza obiettivi reali di classifica, Bologna e Cagliari producono troppo poco e non riescono a segnare Il Bologna ottiene il 7° pareggio d x.com