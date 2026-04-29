Latina calciatore dilettante espulso torna in campo con un coltello | scatta il maxi Daspo

Un calciatore dilettante di Latina è stato allontanato per due anni dagli eventi sportivi dopo aver minacciato i tifosi con un coltello durante una partita. L'uomo, espulso dal campo, è stato successivamente coinvolto in un procedimento che ha portato all'emissione del provvedimento di Daspo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità sportive e giudiziarie, che hanno preso misure severe per evitare ulteriori incidenti.

È stato emesso un DASPO nei confronti di un calciatore, residente nella provincia di Latina, dopo che questi è stato ritenuto responsabile di una condotta pericolosa durante una partita di calcio dilettantistico. Il provvedimento è stato disposto per garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, a seguito di un episodio avvenuto il 12 aprile 2026 presso il campo sportivo di Roccagorga. Le indagini e il provvedimento della Questura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione del Questore della Provincia di Latina è arrivata dopo approfonditi accertamenti condotti dai militari dell’Arma dei Carabinieri.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Latina, calciatore dilettante espulso torna in campo con un coltello: scatta il maxi Daspo Notizie correlate Espulso dall'arbitro, torna in campo impugnando un coltello: Daspo a un calciatoreEra stato espulso dal direttore di gara durante la partita di calcio, ma è poi tornato in campo impugnando un coltello. Leggi anche: Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il Daspo Contenuti utili per approfondire Latina, calciatore dilettante espulso torna in campo con un coltello: scatta il maxi DaspoDASPO di 2 anni per un calciatore di Latina: aveva minacciato i tifosi con un coltello durante una partita dilettantistica. virgilio.it Viene espulso e torna in campo con un coltello, Daspo per un calciatore dilettanteDopo essere stato espulso dall’arbitro si è diretto negli spogliatoi, ha impugnato un coltello multiuso ed è tornato sul terreno di gioco, mostrando l’arma con ... ilmessaggero.it