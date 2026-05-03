Atalanta-Genoa coltello nella scarpa | tifoso fermato ai controlli e Daspo di un anno

Durante i controlli prima dell’inizio della partita tra Atalanta e Genoa, un tifoso è stato fermato all’ingresso dello stadio. Gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico nascosto nella scarpa dell’uomo. In seguito all’episodio, gli è stato notificato un Daspo di un anno, che vieta l’accesso agli eventi sportivi per questo periodo. L’individuo è stato quindi allontanato e denunciato alle autorità competenti.

Bergamo. Nascondeva un coltello a serramanico nella scarpa. L’arma è stato scoperta nell’ambito dei controlli antecedenti l’ingresso nel settore ospiti dello stadio, in occasione dell’ incontro tra Atalanta-Genoa del 2 maggio. L’intervento è scattato durante i servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura di Bergamo. La Polizia di Stato ha individuato il coltello nell’area dell’antistadio del settore riservato ai tifosi genoani. Il tifoso ospite aveva raggiunto l’impianto a bordo delle navette Atb partite dal parcheggio di via Spino e si sarebbe liberato del coltello poco prima dell’accesso. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà e il Daspo della durata di un anno, emesso nell’immediatezza per ragioni di sicurezza e a tutela del regolare svolgimento della manifestazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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