Atalanta-Genoa sequestrate aste e fermato un tifoso con un coltello

Durante la partita tra Atalanta e Genoa, le forze dell’ordine hanno sequestrato dieci aste rinforzate e fermato un tifoso che portava un coltello nascosto in una scarpa. Le aste sono state trovate abbandonate in un’area vicino allo stadio. L’uomo è stato fermato e portato in questura per ulteriori accertamenti. Non ci sono state altre persone coinvolte o incidenti registrati durante l’evento.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile nascondere un coltello in una scarpa?. Dove sono state abbandonate le dieci aste rinforzate sequestrate?. Perché la Digos sta analizzando la natura delle aste trovate?. Chi deve rispondere del materiale proibito lasciato sui bus ATB?.? In Breve Tifoso colpito da Daspo di un anno per coltello trovato nella scarpa.. Dieci aste rinforzate per bandiere sequestrate dalla Polizia sugli autobus ATB.. Materiale proibito abbandonato dai tifosi liguri nel parcheggio di via Spino.. Indagini della Digos di Bergamo sulle aste rinvenute sui mezzi di trasporto.. Un tifoso del Genoa è stato fermato con un coltello a serramanico nascosto nella scarpa durante i controlli per l’incontro Atalanta-Genoa dello scorso 2 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta-Genoa, sequestrate aste e fermato un tifoso con un coltello Notizie correlate Leggi anche: Atalanta-Genoa, coltello nella scarpa: tifoso fermato ai controlli e Daspo di un anno Leggi anche: Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, Udinese-Torino 2-0. Como-Napoli e Atalanta-Genoa 0-0. VIDEO; Atalanta-Genoa: lunedì inizia la prevendita settore ospiti; Pezzuto dirigerà Atalanta-Genoa: al Var ci saranno Giua e Prontera. Atalanta-Genoa, sequestrato un coltello: era nascosto in una scarpa. Scatta il DaspoDurante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rin ... ecodibergamo.it Atalanta-Genoa, coltello nella scarpa: tifoso fermato ai controlli e Daspo di un annoSugli autobus dei tifosi liguri sono state rinvenute anche circa dieci aste per bandiere, materiale ora al vaglio della Digos ... bergamonews.it Durante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rinvenute anche aste per bandiere sospette. - facebook.com facebook Durante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rinvenute anche aste per bandiere sospette. x.com