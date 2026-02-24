atalanta napoli daspo di un anno a un tifoso che ha lanciato un bicchiere di birra verso un calciatore azzurro

Un tifoso dell’Atalanta ha ricevuto un Daspo di un anno dopo aver lanciato un bicchiere di birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff durante la partita a Bergamo. L’episodio si è verificato nel primo tempo sotto la Curva Sud, creando scompiglio tra i presenti. Le autorità hanno preso immediatamente provvedimenti, rafforzando le misure di sicurezza negli stadi italiani. La decisione mira a prevenire futuri incidenti di questo tipo.

Durante il match tra Atalanta e Napoli disputatosi a Bergamo, un tifoso dell’Atalanta ha lanciato, durante il primo tempo, un bicchiere di plastica contenente birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff, sotto la Curva Sud. Il ragazzo, classe 2003, ha ricevuto un Daspo di un anno. Come riportato da Bergamo News: La partita ha previsto il potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione predisposti dalla Polizia di Stato di Bergamo, sia all’interno che all’esterno dell’ impianto sportivo, e ha consentito di individuare in tempi rapidissimi l’autore del gesto, un classe 2003, residente in provincia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lancia un bicchiere di birra verso un calciatore del Napoli: Daspo di un anno per un tifoso atalantinoUn tifoso atalantino ha ricevuto un Daspo di un anno dopo aver scagliato un bicchiere di plastica con birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff durante la partita.

Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il DaspoUn calciatore ha lanciato un bicchiere in campo durante la partita Atalanta-Napoli, scatenando il provvedimento del Daspo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Napoli contro l’emergenza verso l’Atalanta.Tredici finali per la Champions; Serie A: il Genoa travolge il Torino l’Atalanta rimonta il Napoli e il Milan cade con il Parma; Scontri e fumogeni in Cremonese-Napoli, emessi venti Daspo; Scommesse Serie A, 26ª giornata: big match tra Atalanta e Napoli. L’Inter vuole allungare a Lecce.

Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il DaspoIl questore di Bergamo ha emesso un Daspo - Divieto d’accesso alle manifestazioni sportive - della durata di un anno nei confronti di un giovane classe 2003, residente in provincia, p er aver lanciato ... ecodibergamo.it

Bergamo, birra contro i calciatori del Napoli dalla curva sud: Daspo per un tifoso atalantinoBergamo – Gesto incivile e pericoloso domenica 22 febbraio alla New Balance Arena. Nel corso del primo tempo della partita tra Atalanta e Napoli, un tifoso ... cronachedellacampania.it

Nel corso del primo tempo di Atalanta-Napoli, un tifoso atalantino, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore della squadra e di alcuni membri dello staff che stavano transitando sotto il - facebook.com facebook

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com