Lancia bicchiere Daspo a tifoso dell’Atalanta

Un tifoso atalantino di 23 anni ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo di Atalanta-Napoli, un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ospite e alcuni membri dello staff, che stavano transitando sotto la curva Sud. La partita, disputata alla New Balance Arena domenica ha previsto il potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione predisposti dalla Polizia di Stato di Bergamo, sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo, e ha consentito di individuare in tempi rapidissimi l’autore del gesto, residente in provincia. Né il giocatore del Napoli né i membri dello staff sono stati colpiti dall’oggetto, peraltro lanciato sotto gli occhi del migliaio di bambini che hanno riempito il settore ospiti, che altrimenti sarebbe rimasto vuoto visto il divieto di trasferta imposto ai fan partenopei dopo gli scontri in autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

