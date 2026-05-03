Atalanta-Genoa 0-0 le pagelle | Bijlow e Ostigard su tutti

Nella partita tra Atalanta e Genoa finita 0-0, il Genoa si presenta compatto in difesa e riesce a mantenere inviolata la propria porta, portando a casa un punto importante. La squadra rossoblù si difende con attenzione, limitando le occasioni dei padroni di casa. Tra i protagonisti di questa prestazione, Bijlow e Ostigard si distinguono per la loro solidità. La partita si conclude senza reti, lasciando invariato il punteggio finale.