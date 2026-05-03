Atalanta-Genoa 0-0 le pagelle | Bijlow e Ostigard su tutti
Nella partita tra Atalanta e Genoa finita 0-0, il Genoa si presenta compatto in difesa e riesce a mantenere inviolata la propria porta, portando a casa un punto importante. La squadra rossoblù si difende con attenzione, limitando le occasioni dei padroni di casa. Tra i protagonisti di questa prestazione, Bijlow e Ostigard si distinguono per la loro solidità. La partita si conclude senza reti, lasciando invariato il punteggio finale.
Un Genoa solido a Bergamo si prende il punto che può valere la salvezza matematica. E' la difesa il punto di forza dei rossoblù che rischiano poco. Conferme anche dal centrocampo, il bicchiere mezzo vuoto sono le due gare di fila senza trovare il gol, ma, almeno per oggi, poco importa.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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