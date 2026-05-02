Atalanta-Genoa le pagelle | De Ketelaere spento 5 Bijlow istinto da 7
Nella partita tra Atalanta e Genoa, i voti assegnati ai giocatori riflettono le valutazioni delle prestazioni sul campo. De Ketelaere si è distinto come il giocatore più spento, ricevendo un voto basso, mentre Bijlow ha ottenuto un punteggio di 7 grazie al suo istinto. Tra i presenti in campo, Scalvini si è messo in evidenza nella squadra di casa, mentre gli attaccanti sono stati bocciati, con Kstovic, Scamacca e Raspadori che hanno ricevuto valutazioni insufficienti.
Nella Dea brilla Scalvini ma steccano tutti gli attaccanti: bocciati Kstovic, Scamacca e Raspadori. Ostigaard è il muro del Grifone .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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