Atalanta-Genoa le pagelle | De Ketelaere spento 5 Bijlow istinto da 7

Nella partita tra Atalanta e Genoa, i voti assegnati ai giocatori riflettono le valutazioni delle prestazioni sul campo. De Ketelaere si è distinto come il giocatore più spento, ricevendo un voto basso, mentre Bijlow ha ottenuto un punteggio di 7 grazie al suo istinto. Tra i presenti in campo, Scalvini si è messo in evidenza nella squadra di casa, mentre gli attaccanti sono stati bocciati, con Kstovic, Scamacca e Raspadori che hanno ricevuto valutazioni insufficienti.