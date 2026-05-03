Atalanta frenata da dieci punti in nove giornate Scalvini | Facciamo più fatica

La squadra ha ottenuto solo dieci punti nelle ultime nove partite, con un rendimento che ha portato a una diminuzione di rendimento complessivo. Negli ultimi quattro incontri, contro Juventus, Roma, Cagliari e Genoa, sono stati raccolti solamente due punti e segnati tre gol. Il difensore ha commentato che la squadra sta incontrando maggiori difficoltà in questa fase del campionato.

Dieci punti nelle ultime nove giornate. Appena due punti e tre gol segnati nelle ultime quattro giornate contro Juventus, Roma, Cagliari e Genoa. È una mezza crisi di primavera quella che sta vivendo l’Atalanta, settima con 55 punti, arrivata con la spia della riserva accesa a questo finale di campionato. Come ha confermato anche il difensore G iorg io Scalvini, lucido nello spiegare lo 0-0 casalingo contro il Genoa che ha definitivamente spento le speranze di rimonta per l’Europa League. “Ormai è qualche partita che stiamo facendo più fatica. Stiamo pagando la rincorsa che abbiamo dovuto fare dopo l’inizio di campionato non buono che abbiamo avuto, forse ultimamente c’è un po’ di stanchezza sia fisica che forse anche mentale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, frenata da dieci punti in nove giornate. Scalvini: “Facciamo più fatica” Atalanta, il commento a caldo di Scalvini e Djimsiti dopo la vittoria sulla Roma Notizie correlate Leggi anche: Senza Lautaro l’Inter fatica un po’ a segnare, ma alla fine vince 2-0 a Lecce e va a più più dieci sul Milan Atalanta frenata dal pensiero della Coppa Italia? A Roma si poteva spingere di piùL’Atalanta non va oltre il pareggio a Roma e dice probabilmente addio alle residue speranze Champions. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pagelle Atalanta-Genoa 0-0, i voti della sfida: frenata bergamasca; Dov'è finita la cooperativa del gol? L'Atalanta di Palladino piange venti reti in meno rispetto a un anno fa; I convocati per Atalanta-Genoa: ecco le scelte di Palladino per la sfida; Rivivi CAGLIARI-ATALANTA Frana Gomme Madone 3-2, amaro ko in terra sarda. Frenata Europa. Atalanta, frenata da dieci punti in nove giornate. Scalvini: Facciamo più faticaL’analisi del difensore nerazzurro dopo lo 0-0 con il Genoa: Dopo la ricorsa invernale siamo più stanchi fisicamente ... ilgiorno.it L’Europa è un miraggio. Atalanta, altra frenataPareggio senza reti contro il Genoa: due punti in quattro partite per Palladino. Speranze Conference appese all’eventuale successo dell’Inter in Coppa Italia. ilgiorno.it Durante la partita Atalanta–Genoa del 2 maggio un tifoso genoano è stato trovato con un coltello nascosto nella scarpa: l’arma è stata sequestrata, l’uomo denunciato e colpito da Daspo di un anno. Rinvenute anche aste per bandiere sospette. - facebook.com facebook Come aveva calciato Jack Raspadori Le speranze di vittoria dell'Atalanta si infrangono contro la traversa #AtalantaGenoa #SerieAEnilive #DAZN x.com