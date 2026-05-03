Atalanta frenata da dieci punti in nove giornate Scalvini | Facciamo più fatica

Da sport.quotidiano.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra ha ottenuto solo dieci punti nelle ultime nove partite, con un rendimento che ha portato a una diminuzione di rendimento complessivo. Negli ultimi quattro incontri, contro Juventus, Roma, Cagliari e Genoa, sono stati raccolti solamente due punti e segnati tre gol. Il difensore ha commentato che la squadra sta incontrando maggiori difficoltà in questa fase del campionato.

Dieci punti nelle ultime nove giornate. Appena due punti e tre gol segnati nelle ultime quattro giornate contro Juventus, Roma, Cagliari e Genoa. È una mezza crisi di primavera quella che sta vivendo l’Atalanta, settima con 55 punti, arrivata con la spia della riserva accesa a questo finale di campionato. Come ha confermato anche il difensore G   iorg   io Scalvini, lucido nello spiegare lo 0-0 casalingo contro il Genoa che ha definitivamente spento le speranze di rimonta per l’Europa League. “Ormai è qualche partita che stiamo facendo più fatica. Stiamo pagando la rincorsa che abbiamo dovuto fare dopo l’inizio di campionato non buono che abbiamo avuto, forse ultimamente c’è un po’ di stanchezza sia fisica che forse anche mentale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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