Senza Lautaro l’Inter fatica un po’ a segnare ma alla fine vince 2-0 a Lecce e va a più più dieci sul Milan
L’assenza di Lautaro ha ridotto le occasioni da gol dell’Inter, che comunque riesce a vincere 2-0 a Lecce grazie a due reti decisive. La partita si è complicata per i nerazzurri, che hanno incontrato difficoltà nel creare azioni offensive efficaci senza il loro attaccante principale. I tifosi hanno contestato Bastoni con fischi continui, concentrando l’attenzione più sui momenti di tensione che sulla prestazione in campo. La squadra di Inzaghi mantiene comunque una posizione di vantaggio in classifica.
Lecce-Inter verrà probabilmente ricordata più per i fischi a Bastoni a ogni pallone toccato che per la partita in sé. Alla fine, ci ha pensato Mkhitaryan a togliere le castagne dal fuoco per Chivu. Akanji la chiude all'82'. Finisce 0 a 2: nerazzurri in fuga solitaria. Lecce-Inter: il report del match. Nemmeno un minuto dopo il fischio d'inizio, una rimessa laterale ha fatto tremare il Lecce, con Gaspar che si è sacrificato per fermare Marcus Thuram. Il difensore angolano è stato costretto a lasciare il campo poco dopo, e Siebert è subito diventato protagonista con un intervento decisivo, neutralizzando sulla linea di porta un tiro di Luis Henrique.
