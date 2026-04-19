Atalanta frenata dal pensiero della Coppa Italia? A Roma si poteva spingere di più

L'Atalanta ottiene un pareggio a Roma, risultando insufficiente per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League. La squadra non riesce a superare il risultato, lasciando molte possibilità di ottenere un risultato migliore sfumare. La partita si conclude senza vincitori, con i nerazzurri che sembrano aver pensato più alla prossima sfida di Coppa Italia.

L’Atalanta non va oltre il pareggio a Roma e dice probabilmente addio alle residue speranze Champions. Poteva essere la gara per accorciare sui giallorossi ma così non è stato. Palladino probabilmente guarda anche alla gara di Coppa Italia di mercoledi e rinuncia a Bernasconi inserendo Bellanova e punta su Raspadori in avanti con Krstovic. leggi anche. 33ª giornata serie a L’Atalanta strappa un punto all’Olimpico: 1-1 con la Roma di Gasp, ma la Champions si allontana. Giusto il tempo per le due formazioni di studiarsi e i nostri riescono a passare in vantaggio con il montenegrino che sfrutta al meglio un’imbucata centrale. Da qui in avanti è però la Roma a fare la partita e a cercare insistentemente la porta di Carnesecchi, che è bravissimo in più di un’occasione a fermare le manovre avversarie.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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