Il Bayern si prende la Bundesliga ma l' Atalanta fa un mezzo sorriso | in difesa fatica

Il Bayern ha conquistato la vittoria della Bundesliga grazie a una doppietta di Kane e a un gol di Kimmich, sconfiggendo il Borussia. La squadra si trova ora a +11 punti in classifica con dieci giornate ancora da giocare. L’Atalanta, invece, mostra segnali di fatica nella difesa, anche se l’esito del campionato non coinvolge direttamente i bergamaschi.

Allungo decisivo. Il Bayern Monaco, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, approfitta dello scontro diretto con il Borussia Dortmund per indirizzare, probabilmente definitivamente, la corsa al titolo in Bundesliga. Con il 3-2 ottenuto in casa dei gialloneri i bavaresi si sono infatti portati a +11 a 10 partite dalla fine. Decisiva la doppietta di Kane (al 54' e, su rigore, al 70') e la rete di Kimmich (all'87'), che hanno così ribaltato l'iniziale 1-0 di Schlotterbeck (al 26') e vanificato il momentaneo 2-2 di Svensson (all'83'). L'Atalanta, attesa dal Sassuolo in campionato, prende appunti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

