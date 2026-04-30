L’Atalanta si prepara a disputare la partita contro il Genoa, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che permetta di consolidare il settimo posto in classifica. La squadra bergamasca sta affrontando un momento di ricerca di continuità, dopo alcune giornate caratterizzate da risultati altalenanti. La partita si svolgerà in casa e rappresenta un’occasione importante per i bergamaschi di rafforzare la posizione in vista delle ultime gare della stagione.

Bergamo, 30 aprile 2026 – L ’Atalanta vuol tornare a correre nell’ultimo mese stagionale, dopo la netta flessione tra marzo e aprile con appena nove punti raccolti in otto giornate, infilando un filotto di risultati positivi a partite dal match casalingo di sabato sera alle 20,45 alla New Balance Arena contro il Genoa. Dea settima in classifica a 54 punti, ormai troppo lontana dai 61 punti del quinto e sesto posto di Como e Roma e quasi irraggiungibile dalla Lazio e dal Bologna, a 48 punti, con cui peraltro ha i confronti diretti favorevoli. Un successo permetterebbe ai nerazzurri di blindare di fatto il settimo posto che può qualificare alla Conference League in caso di vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vuole risollevarsi: con il Genoa caccia al successo per blindare il settimo posto

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