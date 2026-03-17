Stasera alle 21:00 si affrontano Aston Villa e Lille in una partita di Europa League. I Villans devono difendere un gol di vantaggio rispetto ai Dogues, che nella gara di giovedì scorso hanno ottenuto una vittoria importante. In Premier League, l'Aston Villa sta attraversando un momento difficile e rischia di perdere terreno in classifica, mentre in questa competizione cerca di mantenere il vantaggio acquisito.

In campionato l’Aston Villa è in caduta libera e rischia di vedersi scivolare dalle mani la Champions League, mentre in Europa League la vittoria di Lille di giovedì scorso dà un significativo vantaggio in vista della gara odierna. I villans hanno messo insieme appena 2 vittorie nelle ultime 8 gare e nel fine settimana hanno avuto a che fare con il Manchester. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Lille (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Villans con un gol da difendere sui Dogues

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