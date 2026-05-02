Domenica sera alle 20:00 si gioca la sfida tra Aston Villa e Tottenham. L’Aston Villa ha appena perso il derby di Europa League contro il Nottingham Forest, a causa di un rigore concesso per un fallo di Lucas Digne. La probabilità di qualificarsi per la finale sembra ridursi, con le quote dei bookmaker che indicano una possibilità di 2.

L’Aston Villa ha perso il derby di Europa League contro il Nottingham Forest a causa di un rigore concesso per un fallo di Lucas Digne ed ora la strada verso la finale si è fatta in salita, con i bookmaker che offrono la qualificazione a 2.20. Inoltre gli uomini Unai Emery avevano perso anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Tottenham (domenica 03 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

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