Terni divieti di sosta e circolazione stradale per la sfilata dei carri del Cantamaggio ORDINANZA

A Terni, è stata firmata un'ordinanza municipale che stabilisce divieti di sosta e di circolazione stradale in vista della sfilata dei carri del Cantamaggio di maggio. La disposizione è stata emanata dal dirigente del settore territoriale ed entrerà in vigore nelle giornate della manifestazione. Le restrizioni riguarderanno alcune vie del centro per permettere lo svolgimento della sfilata in sicurezza.

Una ordinanza municipale è stata firmata dal dirigente governo del territorio, in previsione della sfilata dei carri di maggio. I giganti di cartapesta sfileranno in città giovedì 30 aprile in occasione della 130° edizione del Cantamaggio. Per consentire il regolare svolgimento della.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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