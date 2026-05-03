Nuovi dettagli emergono sul possibile trasferimento dell’attaccante canadese classe 2000, che in estate potrebbe cambiare squadra. Si parla di un tentativo della Juventus di ingaggiarlo, mentre si susseguono le voci su un assalto da parte di un altro club. La situazione resta ancora in evoluzione, con alcuni nomi emersi come potenziali destinazioni per il calciatore. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadese classe 2000 che in estate potrebbe fare le valigie. L’attaccante canadese classe 2000, arrivato quasi un anno fa a parametro zero dopo la separazione dal Lille, ha deluso fin qui le aspettative e alla Continassa avrebbero ormai deciso di privarsene in caso di offerta importate. David vanta diversi estimatori in Europa e nelle ultime ore ci sarebbe da registrare un importante inserimento da parte del Galatasaray, che starebbe pensando di intavolare una vera e propria trattativa con la Juve sulla base di un prestito con dirittoobbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Assalto a David, Juve tentata: spunta il nome del nuovo club

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