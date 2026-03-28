Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus dopo un solo anno, con una cessione stimata intorno ai 25 milioni di euro. Si fanno strada voci sulla sua possibile destinazione, con il nome della nuova squadra che circola nelle indiscrezioni di mercato. La situazione riguarda la sua permanenza nel club e le trattative in corso per il suo trasferimento.

Rischia di chiudersi dopo un solo anno l’esperienza di Jonathan David alla Juventus: ecco le ultime sul suo futuro. La scorsa estate lasciava il Lille e si trasferiva alla Juve a parametro zero. Un colpo pazzesco visti i suoi numeri, ma alla fine Jonathan David ha deluso le aspettative e nell’ultimo periodo non è quasi mai stato impiegato da Luciano Spalletti. Proprio per questo motivo, appare sempre più probabile un suo addio al termine della stagione in corso. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it L’attaccante canadese classe 2000 ha un buonissimo mercato e nelle ultime ore c’è da registrare un interesse soprattutto da parte dell’ Olympique Marsiglia che avrebbe intenzione di sferrare l’assalto decisivo soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - David saluta la Juve per 25 milioni: spunta il nome della nuova squadra

Articoli correlati

Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondoMercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera.

Dybala, l’ex Juve cambia squadra? La separazione con la Roma è sempre più vicina. E spunta un indizio sulla nuova destinazioneDybala, l’ex Juve cambia squadra? La separazione con la Roma è sempre più vicina.

Contenuti e approfondimenti su David saluta

Temi più discussi: Juve, Kolo Muani ha detto sì: vuole tornare. Il Psg pensa allo scambio con David; Jonathan David in uscita dalla Juventus: 2 club di Ligue 1 sull'attaccante Bianconero; Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e Psg al lavoro, i dettagli della trattativa; David e Openda, bocciati senza appello: Juve, adesso a chi li vendi?.

David può salutare la Juve: Marsiglia interessato, Tottenham e West Hal alla finestraSecondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Marsiglia starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Jonathan David e sarebbe pronto a tentare l’affondo qualora riuscisse a quali ... it.blastingnews.com

Mercato Juve: possibile offerta del Marsiglia per David a giugnoCinque gol e 3 assist per il 26enne canadese; numeri che rimarcano le difficoltà avute in questo suo percorso in bianconero. Anche con la gestione Spalletti la situazione non è cambiata e per questo l ... it.blastingnews.com

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, David Granieri, membro di giunta della Camera di Commercio di Roma, che ha portato alcune riflessioni sul momento del settore agricolo. x.com

in Mezz'ora. . Una “grandissima tensione” tra politica e mondo scientifico. E poi tagli e cambiamenti drastici nel sostegno alla ricerca Usa. Lo scrittore e divulgatore scientifico statunitense David Quammen, autore del bestseller “Spillover”, traccia un quadro mol - facebook.com facebook