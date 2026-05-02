Bologna | 2 animatori sociali a tempo indeterminato con ASP Pianura Est

A Bologna, due animatori sociali sono stati assunti a tempo indeterminato dall'ASP Pianura Est. Chi desidera candidarsi si chiede quali titoli di studio siano necessari per evitare esclusioni immediate. La procedura di candidatura avviene tramite il portale inPA, che permette di inviare le domande online. I requisiti richiesti e le modalità di presentazione sono stati chiariti nelle informazioni ufficiali pubblicate sul sito dedicato.

? Cosa scoprirai Quali titoli di studio servono per non essere esclusi subito?. Come funziona la procedura di candidatura tramite il portale inPA?. Cosa prevede il programma d'esame per le prove scritte e orali?. Perché è fondamentale attivare immediatamente una casella PEC personale?.? In Breve Domanda tramite portale inPA entro le ore 13:00 del 14 maggio 2026.. Versamento obbligatorio di una tassa di concorso pari a 10,00 euro.. Requisito diploma quinquennale e attestato di Animatore di comunità per anziani.. Prove scritte e orali includono competenze informatiche e lingua inglese o francese..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: 2 animatori sociali a tempo indeterminato con ASP Pianura Est Notizie correlate Leggi anche: Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato Leggi anche: Comune di Viterbo alla ricerca di 15 assistenti sociali: contratti a tempo pieno e indeterminato Contenuti e approfondimenti Si parla di: ASP Pianura Est: concorso per animatori sociali in Emilia Romagna, lavoro a tempo indeterminato; CREA: 17 assunzioni per operatori e collaboratori, categorie protette, lavoro da Nord a Sud.