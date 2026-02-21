Asili nido la Cgil Fp | Se la Coop Gialla non paga i lavoratori lo faccia il Comune E scrive al prefetto

Vittorio Simeone, segretario della Cgil Fp, ha denunciato che la Coop Gialla non ha ancora saldato gli stipendi ai lavoratori degli asili nido di Latina. Per questa ragione, ha chiesto al Comune di intervenire e di coprire le somme dovute, se la cooperativa non provvede. Simeone ha scritto al prefetto Vittoria Ciaramella, evidenziando la situazione di tensione tra i dipendenti e la cooperativa. La questione riguarda gli asili “Piccolo Principe”, “L’Allegra Brigata” e “La Giostra”.

La Uiltucs: "Da tempo chiediamo di intervenire. Nella coop si applicano contratti diversi per la stessa mansione" Il segretario della Cgil Fp Vittorio Simeone ha inviato una lettera al prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella per rendere nota la situazione che si è creata tra l'organizzazione sindacale e il Comune sulla gestione degli asili nido "Piccolo Principe", "L'Allegra Brigata", "La Giostra" e "Babylandia". Al centro della protesta, il mancato pagamento della mensilità di gennaio 2026 per decine di lavoratrici e lavoratori della società cooperativa Gialla: "Siamo di fronte a una situazione intollerabile" dichiara il Vittorio Simeone.