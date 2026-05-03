Il 2 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato che il programma più seguito è stato Amici, con uno share del 22%. Nel frattempo, Dalla strada al palco, spostato alla programmazione del sabato, ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle settimane precedenti. I dati ufficiali confermano questa dinamica, senza altre variazioni significative nei dati complessivi di ascolto.

I dati degli ascolti tv del 2 maggio assegnano la vittoria ad Amici che rimane sul 22% di share, bene Dalla strada al palco che, spostato al sabato, va in crescita Gliascolti tvdel2 maggioassegnano la vittoria adAmiciche non riesce a superare il 22%, beneDalla strada al palcoche mostra un rialzo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Amici ma cresce Dalla strada al palco

Notizie correlate

Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026. Amici vince con il 22.2%, Dalla Strada al Palco 19.3%Nella serata di ieri, sabato 2 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco, in onda dalle 21.

Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026. Amici vince con il 22.2% (2.937 mln), Dalla Strada al Palco 19.3% – 2.711 mlnNella serata di ieri, sabato 2 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco, in onda dalle 21.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascolti tv 25 aprile, vince Amici (21.8%) e chiude crescendo Canzonissima (18.3%); Ascolti tv ieri sabato 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda; Chi ha vinto tra la finale di Canzonissima e Amici di Maria De Filippi. Gli ascolti tv del 25 aprile; Ascolti tv ieri (sabato 25 aprile), Amici Serale batte la finale di Canzonissima: tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, Amici vince ancora ma Rai1 resta in scia. Chi sbanca il sabato sera fra La ruota della fortuna e Affari tuoi?Ascolti tv e analisi auditel di sabato 2 maggio: Amici vince, con Dalla strada al palco special vicina. La ruota della fortuna e la sfida con Affari tuoi ... affaritaliani.it

Ascolti tv ieri (sabato 2 maggio): Amici sbaraglia la concorrenza, Raiuno arranca con Dalla strada al palco Special. Tutti i dati AuditelMaria De Filippi domina il sabato sera: il serale di Amici si porta a casa la vittoria con il 22,2% di share. Carlo Conti resta distante. libero.it

Pierpaolo Spollon brilla al Concertone con ascolti record - facebook.com facebook

| “Los Angeles” ha superato 1 MILIONE di ascolti su #Spotify ! È la 10ª canzone dell’album Ma’ e la 6ª non singolo a raggiungere questo risultato! x.com