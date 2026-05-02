Che cosa vedere in tv stasera i programmi di sabato 2 maggio 2026 da Amici a Dalla strada al palco Special a Sapiens

Ecco la programmazione televisiva di sabato 2 maggio 2026 sui principali canali Rai e Mediaset. La serata include diversi spettacoli e approfondimenti, tra cui un episodio di “Amici” e uno speciale intitolato “Dalla strada al palco”. Sono previsti anche programmi dedicati alla storia e alla cultura, come “Sapiens”. La guida di stasera fornisce un quadro completo delle proposte disponibili in prima serata.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, sabato 2 maggio 2026, con la guida sui programmi dei principali canali Rai e Mediaset in prima serata e le anticipazioni. Rai1 propone un nuovo appuntamento con Dalla strada al palco Special, mentre Rai2 punta sull’azione con The Rookie. Rai3 continua il suo percorso divulgativo con Sapiens – Un solo pianeta. Sul fronte Mediaset, Rete4 ripropone il classico Il compagno Don Camillo, Canale 5 accende il prime time con il Serale di Amici di Maria De Filippi e Italia1 sceglie l’animazione con Kung Fu Panda 2. Completano la serata In altre parole su La7, la Formula 1 su Tv8 e Accordi & Disaccordi sul Nove....🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di sabato 2 maggio 2026, da Amici a "Dalla strada al palco Special" a "Sapiens" Sanremo 2026 - Fulminacci canta Stupida sfortuna Notizie correlate Che cosa vedere in tv stasera, sabato 25 aprile 2026: programmi e anticipazioni, da Amici a Canzonissima a Don CamilloEcco la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 25 aprile 2026, sui principali canali Rai e Mediaset Scopriamo che cosa... Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataDalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 3 giorni a Budapest in gruppo: cosa vedere, come muoversi e le migliori esperienze da fare; 8 borghi stupendi da visitare per il ponte del 1 maggio, da nord a sud; Weekend a Milano: dal 1° al 3 maggio; Cosa vedere a Potenza, città panoramica nel cuore della Basilicata. Cosa vedere in streaming a maggio 2026: i film e le serie TV in uscita sulle piattaformeA maggio 2026 arriveranno sulle principali piattaforme streaming un bel po' di titoli piuttosto interessanti e attesi, sia per quanto riguarda i ... msn.com 25 aprile in famiglia: che cosa fare e cosa vedere?Il 25 aprile è il momento ideale per visitare i luoghi della Resistenza più belli: dai musei interattivi ai picnic nei parchi della memoria ... focusjunior.it Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise - facebook.com facebook Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com