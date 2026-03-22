ascolti tv ieri sera il serale di amici debutta con tre eliminazioni ecco i dati auditel della prima puntata del 21 marzo 2026

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, trasmessa il 21 marzo 2026. La serata si è conclusa con tre eliminazioni e ha registrato dati di ascolto significativi, che hanno fatto da sfondo a un debutto ricco di colpi di scena. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico e ha mostrato un’affluenza di spettatori elevata rispetto alle precedenti edizioni.

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 marzo 2026, hanno per protagonista il Serale di Amici che ha debuttato in prima serata su Canale 5 con ben tre eliminazioni. La puntata è stata ricca di colpi di scena e non sono mancati i momenti di tensione. Ascolti tv ieri sera: Serale di Amici La gara si è sviluppata in tre manche, con sfide dirette tra le squadre. Prima manche: il team Cuccarini–Peparini affronta Pettinelli–Lo e conquista la vittoria. A rischio sono finiti i cantanti della squadra sconfitta. Il primo a lasciare il programma è stato Opi, cantante della squadra Pettinelli–Lo. Seconda manche: cambia lo scenario con il successo della squadra Zerbi–Celentano, che supera gli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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