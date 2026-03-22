ascolti tv ieri sabato 21 marzo chi ha vinto tra canzonissima amici e in altre parole

Sabato 21 marzo 2026, le principali reti televisive italiane hanno trasmesso diverse programmazioni in prima serata. Tra queste, Canzonissima condotta da Milly Carlucci, Amici e In altre parole sono state le principali proposte che hanno attirato l’attenzione del pubblico. I dati sugli ascolti di ieri sera indicano quale tra questi programmi ha raggiunto i risultati più alti.

Mediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 21 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata con Amici che batte Canzonissima e col successo di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che ha la meglio su Affari Tuoi di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità a battere Caduta libera. In prima serata bene anche In altre parole (La7), Nati con la camicia (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove), Cattivissimo me (Italia1), FBI (Rai2), La pelle del mondo (Rai3) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Canale5, Amici: 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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