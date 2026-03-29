ascolti tv ieri sabato 28 marzo chi ha vinto tra canzonissima amici cattivissimo me e in altre parole

Sabato 28 marzo 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state Canzonissima, Amici, Cattivissimo Me e In altre parole. I dati Auditel hanno registrato i numeri di ascolto per ciascun programma, evidenziando le preferenze del pubblico in questa giornata. La sfida tra le varie proposte televisive ha coinvolto diverse fasce di spettatori, con risultati che verranno analizzati nei dettagli.

La Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 28 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata con Amici che batte Canzonissima, ma con Affari Tuoi di Stefano De Martino che batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Caduta libera di Max Giusti fa doppietta. In prima serata bene anche In altre parole (La7) di Massimo Gramellini seguito da Pari e dispari (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove), FBI (Rai2), Cattivissimo Me 2 (Italia1), MotoGP (Tv8) e La pelle del mondo (Rai3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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