Ascolti tv 17 aprile | chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Dalla strada al palco dati in aggiornamento
Venerdì 17 aprile 2026 sono stati diffusi i dati sugli ascolti televisivi delle due principali trasmissioni andate in onda. Su Rai1 è stata trasmessa la seconda puntata di
Gli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2026. Su Rai1 in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco, su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello su Canale 5: tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it
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