Ascolti tv 10 aprile 2026 | Dalla Strada al Palco Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel

Venerdì 10 aprile 2026, le reti televisive si sono affrontate con due programmi principali: su Rai1 è andato in onda “Dalla Strada al Palco”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Grande Fratello Vip”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ascolto di questi programmi, segnando una nuova sfida tra le due emittenti principali del bouquet televisivo italiano.