Ascolti tv 10 aprile 2026 | Dalla Strada al Palco Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel
Venerdì 10 aprile 2026, le reti televisive si sono affrontate con due programmi principali: su Rai1 è andato in onda “Dalla Strada al Palco”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Grande Fratello Vip”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le performance di ascolto di questi programmi, segnando una nuova sfida tra le due emittenti principali del bouquet televisivo italiano.
Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Dalla Strada al Palco ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 10 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 10 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto? Rai1: Dalla Strada al Palco, la nuova edizione del programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Ascolti tv ieri 10 aprile 2026: share e dati AuditelAscolti tv ieri 10 aprile 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 10 aprile 2026. Auditel e share TV. mam-e.it
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