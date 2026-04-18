Ascolti tv 17 aprile 2026 | Dalla Strada al Palco Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì 17 aprile 2026, le emittenti Rai1 e Canale 5 si sono sfidate con programmi diversi. Su Rai1 è andato in onda “Dalla Strada al Palco”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Grande Fratello Vip”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato i risultati delle varie trasmissioni, offrendo un quadro delle preferenze degli spettatori in quella serata.

Ascolti tv venerdì 17 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Dalla Strada al Palco ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 17 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto? Rai1: Dalla Strada al Palco, la nuova edizione del programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 17 aprile 2026: Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 10 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (21%), Grande Fratello Vip (17.2%), Affari Tuoi (27.5%), La Ruota della Fortuna (22.8%) | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 10 aprile 2026: Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti tv 16 aprile, testa a testa tra Rai1 e Canale 5: i programmi in onda; Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto Grado; Stasera in TV, programmi e film di venerdì 17 aprile in prima serata; Ascolti tv ieri (10 aprile), Bianca Guaccero supera Ilary Blasi: Dalla Strada al Palco parte col botto contro il GF Vip. Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e Dalla strada al palco, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2026. Su Rai1 in onda la seconda puntata di Dalla strada al palco, su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello ... fanpage.it Ascolti tv venerdì 17 aprile: Dalla strada al palco special, Grande Fratello VipAscolti tv 17 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Otto fasi, due fronti e un tunnel scavato per mesi: la banda entra dalla strada e dal sottosuolo, arriva al caveau e continua a operare anche con i carabinieri fuori. Quando scatta il blitz, però, è già tutto finito: restano solo il cunicolo e una fuga senza tracce. Ecco facebook