ASCOLTI TV 2 MAGGIO 2026 | AMICI DALLA STRADA AL PALCO IN ALTRE PAROLE DON CAMILLO

Sabato 2 maggio 2026 sono andate in onda due puntate di programmi televisivi: uno di Amici e uno di Dalla Strada al Palco Special. Gli ascolti televisivi di questa giornata sono stati diffusi e riguardano le visualizzazioni di queste trasmissioni. La programmazione ha incluso anche il film Don Camillo. I dati di ascolto sono stati resi noti e pubblicati ufficialmente.

ASCOLTI TV 2 MAGGIO 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 2 maggio 2026 con due nuove puntate di Dalla Strada al Palco Special e di Amici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Illumina Sport e Salute – x Linea Verde L’Italia è Straordinaria – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord-Ovest – x A Sua Immagine – x A Sua Immagine – x Tg1 – x Ciao Maschio – x Ciao Maschio – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Dalla Strada al Palco Special – x...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 2 MAGGIO 2026: AMICI, DALLA STRADA AL PALCO, IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLO Notizie correlate ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLOASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: CALA AMICI (22,4%), SALE CANZONISSIMA (17,9%), IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLOASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascolti tv 2 maggio, chi ha vinto la prima sfida tra Amici e Dalla strada al palco; Ascolti Tv ieri (1 maggio): Arisa, BigMama e Spollon da record col concertone, ma il classico di Meryl Streep li batte; Ascolti tv 1 maggio 2026: Someone like you, (11.9%) Il Diavolo veste Prada (15.1%), Concerto Primo Maggio, ...; Ascolti tv del 1° maggio, chi ha vinto tra il Concertone e le altre proposte. Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv 2 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 3 maggio: chi ha vinto tra il Serale di Amici 25 e Dalla Strada al PalcoGli ascolti tv di sabato 2 maggio in aggiornamento. Chi ha vinto tra il Serale di Amici 2025 su Canale 5 e Dalla Strada al Palco special su Rai1 ... fanpage.it Buonasera a tutti Serata di ascolti in compagnia di Mark Lanegan e il suo album di esordio “The Winding Sheet” pubblicatio nel 1990. A mio parere un grande esordio, in questo album di stampo folk/blues c’è anche uno dei miei brani preferiti di Mark, “M - facebook.com facebook | “Los Angeles” ha superato 1 MILIONE di ascolti su #Spotify ! È la 10ª canzone dell’album Ma’ e la 6ª non singolo a raggiungere questo risultato! x.com