ASCOLTI TV 18 APRILE 2026 | CALA AMICI 22,4% SALE CANZONISSIMA 17,9% IN ALTRE PAROLE DON CAMILLO

Sabato 18 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato variazioni tra i programmi più seguiti. La quinta puntata di Amici ha ottenuto una quota di share del 22,4%, mentre Canzonissima ha raggiunto il 17,9%. In altri programmi, la trasmissione In Altre Parole e il film Don Camillo sono stati trasmessi in prima serata, attirando rispettivamente un pubblico meno numeroso.

ASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – 543 14.70 Tg1 – 939 18.90 UnoMattina in Famiglia – 1005 20.40 + 826 19.40 Buongiorno Benessere – 765 18.30 Linea Verde Illumina Sport e Salute – 797 15.90 Linea Verde L’Italia è Straordinaria – 1167 17.90 Linea Verde Italia – 2205 21.20 Tg1 – 2968 24.70 Bar Centrale – 1333 11.90 Passaggio a Nord-Ovest – x A Sua Immagine – x A Sua Immagine – x Tg1 – x Ciao Maschio – x Ciao Maschio – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – 3935 22.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: CALA AMICI (22,4%), SALE CANZONISSIMA (17,9%), IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLO Notizie correlate ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLOASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. ASCOLTI TV 4 APRILE 2026: IN CALO SIA AMICI (23,4%) CHE CANZONISSIMA (17,4%), L’ETERNO DON CAMILLO (5,1%)ASCOLTI TV 4 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 con Canzonissima su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata; Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata. Antonella Elia prima finalista al Gf Vip; Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%). Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto? superguidatv.it Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vagantiAscolti tv 18 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026. Netto calo per Dalla Strada al Palco (2.338 – 16.7%) che vince comunque sul GF Vip (1.968 – 17.3%) Tutti i dati - facebook.com facebook Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com