ASCOLTI TV 18 APRILE 2026 | AMICI CANZONISSIMA IN ALTRE PAROLE DON CAMILLO

Sabato 18 aprile 2026 sono andate in onda le quinte puntate di due programmi televisivi: Amici e Canzonissima, trasmesse in prima serata. La serata si è aperta con il consueto appuntamento di Don Camillo, seguito da altri programmi tra cui In Altre Parole. I dati sugli ascolti relativi a queste trasmissioni sono stati diffusi e riportano le performance di ciascuno sui vari canali.

ASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Illumina Sport e Salute – x Linea Verde L’Italia è Straordinaria – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord-Ovest – x A Sua Immagine – x A Sua Immagine – x Tg1 – x Ciao Maschio – x Ciao Maschio – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Canzonissima – x TC – x G – x O – x Canzonissima...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLO Notizie correlate ASCOLTI TV 4 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, L’ETERNO DON CAMILLOASCOLTI TV 4 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 con Canzonissima su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. ASCOLTI TV 4 APRILE 2026: IN CALO SIA AMICI (23,4%) CHE CANZONISSIMA (17,4%), L’ETERNO DON CAMILLO (5,1%)ASCOLTI TV 4 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 con Canzonissima su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata; Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata. Antonella Elia prima finalista al Gf Vip; Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%). Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vagantiAscolti tv 18 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 18 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv sabato 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ... superguidatv.it Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026. Netto calo per Dalla Strada al Palco (2.338 – 16.7%) che vince comunque sul GF Vip (1.968 – 17.3%) Tutti i dati facebook Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com