Al Teatro Petrarca di Arezzo, Michele Riondino interpreta “Art”, la commedia di Yasmina Reza, nota per aver vinto il Tony Award. La rappresentazione si concentra su un quadro bianco e si sviluppa attraverso un intreccio di dialoghi serrati tra i personaggi. La pièce affronta il tema dell’amicizia e delle divergenze di opinioni, mantenendo un tono diretto e senza elementi di deduzione.

Arezzo, 3 marzo 2026 – “Art”, la celebre commedia d i Yasmina Reza già Tony Award, Laurence Olivier Award e Prix Molière come migliore autore, sarà in scena al Teatro Petrarca di Arezzo mercoledì 4 marzo ore 21, con replica giovedì 5 marzo alla stessa ora, protagonista e regista Michele Riondino, affiancato in scena da Daniele Parisi e Michele Sinisi. La commedia francese contemporanea più rappresentata al mondo, “Art” porta in scena tre amici di vecchia data si danno appuntamento per trascorrere una serata insieme, ma quel quadro bianco a righe bianche, acquistato a caro prezzo, diventa, battuta dopo battuta, il detonatore di tensioni rimaste a lungo sommerse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Art” di Yasmina Reza con Michele Riondino al Teatro Petrarca: un quadro bianco che accende una feroce commedia sull’amicizia

Michele Riondino in Art di Yasmina RezaArriva sul palco de La Città del Teatro,, Venerdì 6 e Sabato 7 marzo alle ore 21, “ART”, celebre commedia della drammaturga francese Yasmina Reza,...

Riondino al Politeama. L’amicizia che si rompe per un quadro bianco. Dal capolavoro di RezaMichele Riondino, Michele Sinisi e Daniele Parisi sono Marc, Serge e Yvan, i protagonisti della fortunatissima commedia Art, amara e divertente...

Una raccolta di contenuti su Yasmina Reza

Temi più discussi: Michele Riondino in Art di Yasmina Reza; ARTdal 18 febbraio al 1 marzo 2026 - AMBRA JOVINELLI; Al Mac Mazzieri di Pavullo Michele Riondino con Art di Yasmina Reza; Art, il bianco che non ferisce.

Al Mac Mazzieri di Pavullo Michele Riondino con Art di Yasmina RezaLa stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue domani martedì 3 marzo alle 21 con Art di Yasmina Reza diretto e interpretat ... sassuolo2000.it

Art di Yasmina Reza al Concordia: Riondino porta in scena la commedia cult sull’amicizia e l’arteArt è una commedia di Yasmina Reza che ha dato all’autrice la notorietà internazionale. Scritta nel 1994, è stata tradotta e rappresentata in 30 nazioni. E’ un meccanismo scenico prefetto, con tre ... torino.repubblica.it

Il silenzio e la memoria di un'anima senza dimora In Da nessuna parte, Yasmina Reza abbandona le architetture verbali del teatro per i territori frammentati della memoria. Quest'opera, che unisce i testi di Hammerklavier e Nulle part, si configura come un’au - facebook.com facebook

Yasmina Reza con @chiara_valerio a Testo, Firenze @adelphiedizioni x.com