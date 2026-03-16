Tottenham-Atletico Madrid ritorno ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Tottenham e Atletico Madrid si gioca come ritorno degli ottavi di finale della Champions League 20252026. Gli inglesi cercano di ribaltare il risultato dopo la sconfitta per 5-2 all’andata, mentre gli spagnoli partono favoriti grazie al largo vantaggio accumulato. La partita si svolge in questa fase della competizione e sarà trasmessa su canali dedicati.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Gli inglesi hanno bisogno di una vera e propria impresa per continuare il suo viaggio europeo, ma il 5-2 maturato in proprio favore all’andata, mette gli spagnoli in una posizione di forta. Tottenham-Atletico Madrid si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 2q presso il Tottenham Hotspur Stadium. TOTTENHAM-ATLETICO MADRID: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi si presentano con il morale leggermente risollevato dopo il pareggio di campionato contro il Liverpool che ha interrotto la striscia di sei sconfitte consecutive. La squadra di Tudor resta comunque in una situazione complicata, e per poter sperare di passare il turno, dovrà sfoderare una prestazione perfetta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Tottenham-Atletico Madrid, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Atletico Madrid-Tottenham, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Manchester City vs Real Madrid, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tottenham Atletico Madrid ritorno... Temi più discussi: Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atletico Madrid-Tottenham, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Tottenham: tre gol subiti in 15 minuti contro l'Atletico Madrid, Tudor sostituisce il portiere Kinsky che si mette a piangere. Simeone vince 5-2; L'Atletico sugli scudi, 5-2 al Tottenham: Kinsky vive 15' da incubo. Dove vedere Tottenham-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Tottenham-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League: formazioni e come seguire il match. msn.com Contro chi giocherà ai quarti la vincente di Tottenham?Atlético Madrid in Champions League 2025/26L’Atlético Madrid, grazie al 5?2 dell’andata, parte con un piccolo vantaggio psicologico, mentre il Tottenham dovrà cercare di ribaltare il risultato per continuare il cammino europeo. Barcellona e ... tag24.it La #Juventus continua a monitorare la situazione #Vicario. Il portiere, in rottura con #Tudor dopo l'esclusione iniziale nella gara di Champions contro l'Atletico Madrid, potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione JEBRA TV - facebook.com facebook Atletico Madrid-Tottenham 5-2 Real Madrid-Manchester City 3-0 PSG-Chelsea 5-2 Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barcellona 1-1 Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1 Non è stata una 2 giorni di Champions semplice per le 6 squadre della Pr x.com