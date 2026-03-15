Impresa Ars et Labor | Carbonaro e Senigagliesi stendono il Mezzolara Campionato riaperto - VIDEO

Nel match tra Ars et Labor e Mezzolara, Carbonaro e Senigagliesi hanno segnato i gol che hanno portato alla vittoria della squadra di casa con il risultato di 2-1. Il Mezzolara, prima in classifica, è stato sconfitto al Mazza e il campionato si riapre. La partita si è conclusa con il successo della squadra che gioca in casa.

Gli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti. Ora è tutto da scrivere Impresa Ars et Labor. Il Mezzolara capolista cade al Mazza (2-1) e il campionato è ufficialmente riaperto. Davanti ad oltre 6.300 spettatori, i biancazzurri partono aggressivi, andando sul doppio vantaggio nei primi 40 minuti (rigore di Carbonaro e magia di Senigagliesi). Gli ospiti accorciano al quarto minuto di recupero della prima frazione con Battisti, facendo pensare ad una ripresa da fuochi d’artificio. Invece il match si trascina più o meno stancamente fino al triplice fischio, che consegna agli uomini di Parlato un successo che suona come una sentenza: -4 dalla vetta e tutto ora è nuovamente in ballo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Ars et Labor-Mezzolara 2-1: Senigagliesi ci riprova, tiro debole e centrale - DIRETTA e VIDEOGli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti. Leggi anche: Ars et Labor-Osteria Grande 2-0: inizia la ripresa, in gol Piccioni e Carbonaro - DIRETTA e VIDEO Tutto quello che riguarda Impresa Ars et Labor Carbonaro e... Temi più discussi: Eccellenza, girone B. L' Ars et Labor ospita il Solarolo, le parole di mister Parlato. VIDEO; Parlato plaude alla rimonta dell’Ars et Labor: Bravi a reagire nel momento difficile; Eccellenza, girone B. Le immagini della bella vittoria dell' Ars et Labor arrivata contro il Solarolo. LA SINTESI DEL MATCH; Eccellenza, girone B. Ars et Labor, interpellanza in Consiglio Comunale per il marchio SPAL. La Spal riparte dall'Eccellenza e diventa Ars et Labor Ferrara: accordo fatto con l'imprenditore argentino Juan Martin MolinariSi chiamerà Ars et Labor Ferrara, giocherà in Eccellenza e sarà affidata a un gruppo di investitori guidato da Juan Martin Molinari, imprenditore italo-argentino di rilievo con una solida esperienza ... corrieredibologna.corriere.it Ars et Labor e tifosi più uniti per rilanciare il grande sognoFerrara Il corrente -7 dalla vetta testimonia che la salita è ancora discretamente ardua, ma l’Ars et Labor dovrà affrontare la prossima tappa con un’autostima massimale, sfruttando il vento a favore ... msn.com A Tricarico, nel 1612 si dette inizio alla grande impresa della decorazione, per la maggior parte ad affresco, della Chiesa del Carmine. I lavori, partiti dal presbiterio, dovettero prolungarsi fino al 1616. Seguendo la crociera il suo autore, il lucano Pietro Antonio facebook