Arrestato per furto di cosmetici il Questore dispone anche il foglio di via

Un uomo di 30 anni di origini extracomunitarie è stato sottoposto a un ordine di allontanamento da Senigallia, dopo essere stato arrestato alcune settimane fa per furto aggravato di cosmetici. La misura è stata decisa dal Questore e ha portato alla notifica del foglio di via obbligatorio.

SENIGALLIA - Foglio di via obbligatorio da Senigallia notificato a un 30enne di origini extracomunitarie, che nelle scorse settimane era stato arrestato per furto aggravato. L'uomo era stato colto in flagrante da personale addetto alla sicurezza presso un'attività commerciale, mentre si stava.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sassari: arrestato per furto cosmetici, 270 euroUn cittadino di 35 anni è stato trattenuto dalle forze dell’ordine a Sassari dopo aver tentato di sottrarre prodotti cosmetici da un punto vendita... Furto di cosmetici da oltre duemila euro al supermercato: giovane arrestato dai carabinieriUn intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, accusato di «furto aggravato» all’interno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma Nord, maxi furto di energia in un bar per 28mila euro; Monza, furto di bicicletta in piazza Trento: il proprietario blocca il ladro poi arrestato dalla Polizia; FURTO IN ABITAZIONE A CALTAGIRONE: MINORE ARRESTATO, RECUPERATI 20MILA EURO E 100GRAMMI DI ORO. - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Catania, furto in casa: 2 minori fermati. Uno è figlio proprietario. MONZA. ARRESTATO IN FLAGRANZA PER FURTO AGGRAVATO DI BICICLETTA IN PIAZZA TRENTO(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Monza e della Brianza, nel pomeriggio del 27 aprile 2026, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità algerina, irregolare sul ... mi-lorenteggio.com Belpasso: i Carabinieri arrestano due catanesi per furto aggravato in un centro commercialeRaffica di furti in profumeria e inseguimento sulla Statale 121: i Carabinieri di Paternò arrestano due giovani catanesi dopo un colpo in un centro commerciale di Belpasso. La tempestiva segnalazione ... cataniaoggi.it Sassari, spacciava cocaina nella casa protetta da telecamere: arrestato x.com #Sassari, telecamere per proteggere la casa dalle forze dell'ordine. Ma il pusher viene arrestato lo stesso - facebook.com facebook