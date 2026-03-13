A Sassari, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver tentato di rubare cosmetici dal negozio Upim. Durante l’episodio, il soggetto ha cercato di portare via prodotti per un valore di circa 270 euro, ma è stato fermato prima di riuscire nel furto. L’arresto è stato effettuato sul posto.

Un cittadino di 35 anni è stato trattenuto dalle forze dell’ordine a Sassari dopo aver tentato di sottrarre prodotti cosmetici da un punto vendita della catena Upim. Il valore dei beni rubati è stimato in circa 270 euro e l’uomo è già stato arrestato per il reato di tentato furto. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, quando il soggetto ha cercato di lasciare il negozio senza attivare gli allarmi antitaccheggio rimuovendo i dispositivi di sicurezza dalle confezioni. La Polizia locale ha individuato il sospetto poco dopo la sua uscita dall’esercizio commerciale, bloccando la fuga immediata. Il metodo del ladro e la risposta delle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: arrestato per furto cosmetici, 270 euro

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