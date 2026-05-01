Challenger Cagliari 2026 le semifinali saranno Cadenasso-Arnaldi e Hurkacz-Burruchaga

Oggi si sono svolti i quarti di finale del torneo Challenger di Cagliari, con le vittorie di Cadenasso e Arnaldi nel singolare e di Hurkacz e Burruchaga nel doppio. Le semifinali, in programma nei prossimi giorni, vedranno affrontarsi rispettivamente Cadenasso contro Arnaldi e Hurkacz contro Burruchaga. I match hanno coinvolto atleti provenienti da diverse nazioni e si sono disputati sul campo all'aperto del torneo.

Si sono disputati interamente nella giornata odierna i quarti di finale del Challenger di Cagliari 2026 di tennis: definite le semifinali, che vedranno da una parte il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso, e dall’altra la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e l’argentino Román Andrés Burruchaga. Nella parte alta del tabellone il polacco Hubert Hurkacz, in main draw con una wild card ed accreditato del numero 6 del seeding, rimonta l’azzurro Matteo Berrettini, sconfitto per 4-6 6-3 6-4, e nel penultimo atto se la vedrà con la testa di serie numero 4, l’ argentino Román Andrés Burruchaga, che piega il numero 8 del tabellone, lo statunitense Marcos Giron, sconfitto per 6-3 2-6 7-6 (1).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Challenger Cagliari 2026, le semifinali saranno Cadenasso-Arnaldi e Hurkacz-Burruchaga Notizie correlate LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: avanti annullando match point Arnaldi, ora Cadenasso e poi il romano!16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! 15:06 Tre ore e un tie break del terzo... Challenger Cagliari, Berrettini fuori ai quarti. Avanzano Arnaldi e CadenassoCi sarà di sicuro un finalista italiano al Challenger 175 di Cagliari, uno dei maggiori eventi del circuito cadetto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Challenger di Cagliari su SuperTennis: è solo la punta del Modello Italia; Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato Cinà; A Cagliari Berrettini domina Navone, Cadenasso vince il derby italiano con Bellucci; Navone-Berrettini: il pronostico del Challenger 175 di Cagliari, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 3-6, 4-6, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: un gran polacco elimina il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battagliaMatteo Arnaldi lotta per 3 ore e piega al tiebreak del terzo set il lusitano Nuno Borges, testa di serie numero 3 del Challenger di Cagliari 2026 di ... oasport.it Atp Challenger 175 Cagliari, semifinale Arnaldi-Cadenasso x.com Challenger Cagliari, Berrettini fuori ai quarti. Avanzano Arnaldi e Cadenasso - facebook.com facebook