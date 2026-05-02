Matteo Arnaldi si è qualificato come primo finalista del Challenger di Cagliari dopo aver vinto il derby contro Cadenasso. La partita si è conclusa con il suo successo, portandolo a disputare la finale del torneo. La competizione si svolge sulla terra battuta e coinvolge diversi giocatori in cerca di punti e riconoscimenti nel circuito ATP Challenger.

Matteo Arnaldi è il primo finalista del Challenger di Cagliari. Un risultato sicuramente importante per il tennista ligure, che ha vissuto finora una stagione decisamente complicata, riuscendo a ritrovarsi proprio in questa settimana in Sardegna in un torneo molto vicino ad un ATP 250 per i nomi dei giocatori presenti. Arnaldi ha sconfitto quest’oggi in semifinale il connazionale Gianluca Cadenasso in rimonta in tre set con il punteggio di 1-6 6-1 6-0 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per Cadenasso è stato un torneo incredibile, dove è stato capace di battere anche Mattia Bellucci e l’olandese Jesper De Jong. Il numero 232 del mondo ha poi saputo di aver ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia e dunque è certo di poter fare il suo esordio al Foro Italico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Challenger Cagliari 2026, Arnaldi vince il derby con Cadenasso ed è in finale

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